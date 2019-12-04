كولو كولو يرغب بالتعاقد مع فيلانويفا

وضع نادي كولو كولو التشيلي، كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب اتحاد جدة أحد أهدافه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط أنباء عن عدم استمرار اللاعب المخضرم خورخي فالديفيا في الفريق.

ويلعب فيلانويفا مع اتحاد جدة منذ منتصف العام 2016 وقاده خلال هذه الفترة إلى تحقيق لقب كأسي الملك وولي العهد بالإضافة إلى نهائي كأس الملك الموسم الماضي وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة قبل الخروج أمام مواطنه الهلال.

ووفقا لإذاعة "إي دي إن 91.7" التشيلية فإن إدارة النادي العريق وضعت يوم الأربعاء ميزانيتها لتعويض الأسماء التي سترحل ومنها خورخي فالديفيا، ويبز اسم كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب اتحاد جدة كأحد الأهداف لدى الرئيس أنيبال موسى.



ووفقاً لذات الإذاعة فإن كولو كولو كان يتابع وضع فيلانويفا مع اتحاد جدة منذ أشهر، علماً بأن عقد اللاعب المخضرم مع ناديه الحالي ينتهي خلال الصيف المقبل.

ولعب فيلانويفا مع عدة أندية في تشيلي مثل ديبورتيس لا سيرينا، أوداكس إيتاليانو، يونيفرسيداد كاتوليكا، لكنه لم يلعب في كولو كولو من قبل.

ولعب فيلانويفا 102 مباراة مع اتحاد جدة، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع 30 لزملائه.