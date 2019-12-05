شراكة استراتيجية بين معهد إعداد القادة وجامعة ريال مدريد

وقعت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة، شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في "تويتر" يوم الخميس: تتضمن الاتفاقية استفادة المعهد من 15 تخصصا تقدمها الجامعة، بما في ذلك الإدارة الرياضية واللياقة البدنية والتدريب، وذلك من خلال تمكين الكوادر السعودية من طلاب الجامعات ومنسوبي الهيئة والأندية بالالتحاق ببرامج الجامعة.

وتعد جامعة ريال مدريد الأوروبية من الجامعات التي تتميز بخبرتها في التخصصات الرياضية، بعد اعتمادها على قيم ريادة الأعمال والعمل الجماعي والنزاهة والقيادة والتميز.

ويهدف معهد إعداد القادة من تلك الاتفاقية، إلى تطوير وتأهيل وصقل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية للارتقاء بالعمل وفق الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة.