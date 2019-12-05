نواف العابد خارج قائمة الهلال لمونديال الأندية

أعلن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة نادي الهلال لكرة القدم التي ستشارك في كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

وتأهل الهلال لكأس العالم للأندية بعدما حقق لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وحسب صفحة الفريق في موقع فيفا، فإن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال اختار 23 لاعبا وأرسل أسماءهم إلى الجهة المنظمة في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتضمنت قائمة الهلال: عبدالله المعيوف، ومحمد الواكد، ونواف الغامدي، ومحمد البريك، وأمير كردي، وجانغ هيون سو، وعلي البليهي، ومحمد جحفلي، وعبدالله الحافظ، وياسر الشهراني، وحسن كادش، ومحمد الشلهوب، ومحمد كنو، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وكويار، وسالم الدوسري، وكارلوس إدواردو ، وأندري كاريو، وعمر خربين، وهتان باهبري، وسيبستيان جوفينكو، وبافيتيمبي غوميز.

ويبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا.