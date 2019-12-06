النصر يكتسح البكيرية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

لحق النصر بركب المتأهلين للدور ثمن النهائي، بعدما اكتسح ضيفه البكيرية "درجة أولى" 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور 32 لكأس الملك، يوم الجمعة.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي دخل مدربه بلاعبيه الأساسيين، حيث فرض سيطرته مبكراً وسنحت له أولى الفرص للاعبه عوض خميس الذي تلقى عرضية مميزة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليحول الكرة بقدمه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس النيجيري مارشال أوداه الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 32 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي بيتروس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر وتمكن لاعبه البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة من زميله النيجيري أحمد موسى ليواجه المرمى ويضع الكرة على يمين الحارس النيجيري أوداه.

وعند الدقيقة 58 أجرى البرتغالي روي فيتوريا تغييره الأول بدخول المهاجم عبدالفتاح آدم والذي يشارك للمرة الأولى منذ انتقاله للنصر مطلع الموسم ليكون بديلا لزميله عبدالرحمن الدوسري. وعند الدقيقة 60 تمكن المغربي نور الدين مرابط من تسجيل الهدف الرابع عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالفتاح آدم ليخترق دفاع البكيرية ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 87 سجّل لاعب البكيرية عبدالله الغامدي هدف فريقه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-1، ليتأهل الى الدور ثمن النهائي لكأس الملك.