جيسوس رداً على كلوب: لا يوجد فارق كبير بين ليفربول والهلال

رأى جورجي جيسوس، مدرب فلامنغو البرازيلي، أنه لا يوجد هناك فارق كبير على صعيد المستوى بين الهلال السعودي وليفربول الإنجليزي، وحذر من صعوبة مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية.

ورد المدرب السابق للهلال خلال مؤتمر صحافي لفلامنغو يوم الخميس، على الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الذي ذكر أنه لا يعرف الكثير عن فلامنغو بطل ليبرتادوريس، وقال جيسوس: من الطبيعي أن لا يقلق ليفربول بشأن مواجهة فلامنغو، لأنه لا يزال لديه وقت طويل، أكثر من 15 يوما عن موعد البطولة، وليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ فترة طويلة، وقد جعلوا اللقب هدفهم الرئيسي هذا الموسم.

وواصل: بالطبع أعرف ليفربول، لأنني أرى الكثير من مباريات الدوري الإنجليزي، لكنني لم أحلل مستوى ليفربول بعد، لأنه لكي ألعب مع ليفربول يجب أن أتغلب على الهلال أولا.

وسيفتتح الهلال مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي، وعليه التغلب على بطل دوري أبطال إفريقيا من أجل الوصول إلى نصف نهائي المونديال وملاقاة فلامنغو.

وأضاف جيسوس: إذا تمت مقارنة ليفربول والهلال، فلا يوجد فارق كبير بينهما، ونعلم أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي، لكن فريق الهلال سيصعب مهمتنا من أجل الوصول إلى نهائي مونديال الأندية، وأنا أعلم قيمة الهلال لأنني دربته وأعرف جودة اللاعبين.