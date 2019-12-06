رينار: كانت مباراة صعبة.. وأثق بعودة الفرج والدوسري في النهائي

أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم يوم الخميس أن فريقه لم يقدم الأداء الأفضل والأقوى في المباراة لكنه حقق الفوز على نظيره القطري بعدما قدم لاعبوه أداء منضبطا.

وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر بفوزه الثمين 1 - صفر على نظيره القطري يوم الخميس في مباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة على استاد "الجنوب" في الدوحة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي لفريقه بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية. لم نقدم الأداء الأجمل والأفضل ولكننا نضطر أحيانا للتفكير في الانضباط والقتال بشكل أكبر. أهنئ اللاعبين على الأداء والفاعلية. أشعر بالسعادة للهدف الذي سجله أحد اللاعبين الشبان بالفريق، تأهلنا للنهائي ولكننا لم نفز بالبطولة بعد. علينا الآن التركيز على الفوز في النهائي".

وعن المواجهة المكررة مع البحرين، قال رينار: "المباراة في النهائي تختلف عما كانت عليه مباراة دور المجموعات. المهم الآن هو الفوز بالكأس. اللاعبون منهكون ولكن عليهم أن يحافظوا على الروح العالية، أثق بأن سالم الدوسري وسلمان الفرج سيكونان جاهزين لمباراة النهائي بعدما غابا عن مباراة اليوم".

وأوضح: "المدرب عليه أن يضع الخطة والاستراتيجية قبل المباراة. عندما كنا متقدمين بهدف لعبنا على المرتدات. ولو كان الدوسري والفرج موجودين للعبنا بشكل مختلف وبأسلوب أداء مختلف. أدينا بشكل جيد أمام نحو 50 ألف مشجع وحققنا الفوز".

وأكد رينار: "أقوم بواجبي وهدفي هو التأهل لكأس العالم. ولكن عندما أشارك في أي بطولة أسعى للفوز بها ولا أخوضها لمجرد المشاركة. علينا أن نسدي بعض الفضل للاعبين والمدرب يستغل إمكانيات لاعبيه".