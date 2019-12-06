غوميز: تجاهلنا "كافة الألقاب" من أجل بطولة آسيا

كشف الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، أن الفريق ركز على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب الفوز بلقبي الدوري وكأس الملك ونهائي البطولة العربية، وشدد على أهمية التركيز في مواجهة الهلال الأولى بمونديال الأندية ضد الترجي التونسي وعدم التفكير في المباريات الأخرى.

وقال البالغ من العمر "34 عاما" في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة: لقد ركزنا على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب منافسات أخرى مثل الدوري وكأس الملك ونهائي البطولة العربية، وهي أحد الأسباب التي دفعت الهلال للفوز بلقب دوري الأبطال، لأننا كرسنا جهودنا من أجل رفع اللقب الذي لم يفز به النادي منذ 20 عاما، لهذا السبب كنا سعداء للغاية، وأي نتيجة أخرى كان يمكن أن تؤثر على استراتيجية النادي.

وحصل المهاجم الفرنسي على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال بجانب لقب الهداف بعد تسجيله 11 هدفا، وذكر أنه عمل بجد من أجل مساعدة فريقه، موضحا: ساعدني مدرب اللياقة البدنية كثيرا، وبفضل زملائي في الفريق، تمكنت من تحقيق جائزة الهداف وأفضل لاعب، وأنا محظوظ باللعب مع جيل من اللاعبين السعوديين الموهوبين.

وأضاف: الهلال هو واحد من أفضل الأندية في آسيا، وقد منحوني كل الحب والاحترام، وعندما تواجه مثل هذه الأجواء في أي نادٍ، فإنك تفعل كل ما تستطيع لمساعدتهم وتسجيل الأهداف.

وحول مشاركة الهلال المقبلة في كأس العالم للأندية، قال: إنها بطولة رائعة، وسنستعد جيدا لنكون أفضل ممثل لكرة القدم السعودية في البطولة، وعلينا التركيز في مباراتنا الأولى أمام الترجي التونسي، وعلينا التغلب عليهم ومن ثم على فلامنغو البرازيلي ومن بعدها التفكير في ليفربول، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إلى النهائي.