كأس الملك: تأهل التعاون والرائد إلى دور الـ 16

واصل التعاون حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على مضيفه العين "درجة أولى"، 2-صفر، ليتأهل للدور ثمن النهائي، في حين وصل للدور ذاته جاره الرائد عقب فوزه الصعب على ضيفه المجزل "درجة أولى" 3-1، في الدور 32 لكأس الملك، يوم السبت.

وعلى استاد الملك سعود بالباحة حقق استهل التعاون حملة الدفاع عن لقبه بفوزٍ سهل أمام مضيفه العين "درجة أولى" 2-صفر، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وأنهى التعاون الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف سجله لاعبه هيلدون راموس، وفي الشوط الثاني وبعد مرور 60 دقيقة سجّل البرازيلي نيلدو الهدف الثاني للتعاون.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حقق الرائد فوزاً بصعوبة أمام ضيفه المجزّل "درجة أولى" 3-1.

ووجد الرائد صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى ضيفه الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى حيث لم يتمكن من التسجيل طوال الشوطين الأصليين.

وفي الشوط الإضافي الأول تمكن مهاجم الرائد رائد الغامدي من تسجيل هدفين لفريقه عند الدقيقتين 91،98، في حين تمكن زميله المغربي جلال الداودي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 111.

وعند الدقيقة 120 سجّل الأنغولي ألكسندر كريستوفاو مهاجم المجزّل هدف فريقه الوحيد بعدما أكمل تمريرة زميله خالد الحوطي بقدمه في شباك الرائد.