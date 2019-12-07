المنتخب السعودي يواجه البحرين في نهائي كأس الخليج

تتجه الأنظار يوم الأحد صوب ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع المنتخب السعودي أمام منتخب البحرين على نهائي كأس الخليج 24 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلع الأخضر لاستعادة أمجاده الخليجية والعودة مجدداً للبطولات التي ابتعد عنها كثيراً حيث إن آخر لقب توج به كان خليجي 16 الذي أقيم في الكويت عام 2003.

ويبحث الفرنسي هيرفي رينار عن أول لقب له مع المنتخب السعودي الذي تولى تدريبه في شهر يوليو الماضي وافتتح مشواره الرسمي في التصفيات الآسيوية المزدوجة حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بخسارةٍ مفاجئة أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 3-1، إلا أنه سرعان ما استعاد توازنه وحقق فوزين أمام البحرين وعمان ليتأهل لمواجهة قطر في الدور نصف النهائي ويتغلب عليه بهدف نظيف كان كافياً لبلوغ النهائي.

ويأمل رينارد في أن يلحق الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري بالمباراة عقب غيابهما عن لقاء منتخب قطر بسبب الإصابة حيث لم تتأكد مشاركتهم حتى الآن.

وفي المقابل يبحث المنتخب البحريني عن لقبه الأول إذ تبدو الفرصة مواتية كونه تأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

ولم يسبق للمنتخب البحريني التتويج بقلب كأس الخليج وهو ما سيجعله يدخل اللقاء بحافز كبير وهو كسر عقدة البطولة الخليجية.

وقلب المنتخب البحريني كافة التوقعات حيث لم يكن مرشحاً لتجاوز دور المجموعات عقب تعادله سلبياً أمام عمان في افتتاح مشواره وخسر أمام المنتخب السعودي في مواجهته الثانية ليحقق فوزاً كبيراً أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 3-1.

وفي الدور نصف حقق المنتخب البحريني فوزاً صعباً أمام منتخب العراق بركلات الترجيح بعد أن امتدت المباراة للأشواط الإضافية.