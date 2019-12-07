الهلال يصعد إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد فوز صعب على الجبلين

حقق الهلال فوزاً صعباً أمام ضيفه الجبلين "درجة أولى"، حينما هزمه 3-2، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ليتأهل للدور ثمن النهائي في ختام الدور 32 لكأس الملك.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض حقق الهلال فوزاً صعباً على ضيفه الجبلين 3-2 في آخر بروفة قبل مشاركته في مونديال الأندية والذي سيواجه فيها الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 25 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق قائده محمد الشلهوب، الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الجبلين.

ورد الجبلين سريعاً ونجح لاعبه البرازيلي كارلوس دي مورا بتسجيل هدف التعادل 28، بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال بحثه عن الهدف الثاني ونجح مهاجمه السوري عمر خربين بترجيح كفة فريقه، حينما حول عرضية زميله حسن كادش في شباك الجبلين.

ولم يستسلم الجبلين وواصل هجومه ونجح لاعبه حسان عقبي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الهلال.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثف الهلال هجومه ونجح لاعبه البيروفي آندري كاريليو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 86، بعدما سدد كرةً قوية سكنت شباك الجبلين، ليختتم زميله البرازيلي كارلوس إدواردو الأهداف بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90 بعدما أكمل تمريرة زميله السوري عمر خربين بقدمه في شباك الجبلين.