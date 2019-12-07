تفوق تاريخي للمنتخب السعودي على البحرين

يترقب عشاق كرة القدم الخليجية القمة الكبيرة والتي ستجمع المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب البحرين، والتي ستقام على ستاد نادي الدحيل، في نهائي خليجي 24 وتحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

ويملك المنتخب السعودي سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام منتخب البحرين إذ سبق وأن التقوا في 35 مباراة في كافة المسابقات الرسمية والودية، حيث حقق الأخضر الفوز في 19 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادلا في 9 مباريات.

وعلى مستوى بطولات الخليج التقى المنتخبان في 19 حيث حقق الأخضر الفوز في 11 مباراة وخسر 4 وتعادل في مثلها.

وكان أول لقاء يجمع المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب البحرين في كأس الخليج الأولى التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، في حين كان آخر لقاء بينهما في البطولة الحالية بدور المجموعات والتي حسمها الأخضر بثنائية نظيفة.

ولم تتجاوز أكبر نتيجة في لقاءاتهما حاجز 4 أهداف والتي حضرت في 5 مناسبات كان نصيب الأخضر منها 3 مباريات في حين فاز الأحمر برباعية بمباراة وحيدة.

وشهدت بطولة خليجي 3 أول نتيجة كبيرة في لقاءات المنتخبين حيث فاز الأخضر 4-1 سجلها محمد المغنم وخالد التركي وعلي عسيري وسعيد غراب، في حين سجّل هدف البحرين الوحيد حسن علي.

وفي تصفيات مونديال كوريا واليابان 2002 اكتسح الأخضر نظيره البحريني برباعية نظيف سجلها سامي الجابر وعبدالله الواكد وعبدالله الشيحان وعبيد الدوسري، ليكرر المنتخب السعودي ذات النتيجة في نهائيات كأس آسيا 2007 والتي سجلها تيسير الجاسم "هدفين" وعبدالرحمن القحطاني وأحمد الموسى.

وفي مباراة ودية عام 2008 فاز المنتخب السعودي على نظيره البحريني 4-صفر سجلها رضا تكر ونايف هزازي "هدفين" وفيصل السلطان، في حين كانت أكبر نتيجة للمنتخب البحريني في شباك السعودية في مباراة ودية عام 2014 حينما فاز 4-1 سجلها فوزي عايش "هدفين" واسماعيل عبداللطيف وسامي الحسيني، وسجل هدف الأخضر نايف هزازي.

ولم ينجح أي لاعب سعودي في كسر رقم المهاجم المعتزل ماجد عبدالله والذي يعتبر أكثر لاعب سجّل في شباك البحرين بواقع 4 أهداف كانت كلها في بطولات كأس الخليج، في حين أن اللاعب المعتزل سعود كريري هو أكثر لاعب سعودي مشاركة في مواجهات البحرين حيث لعب 13 مباراة بواقع 842 دقيقة.