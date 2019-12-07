رينار: النهائي سيكون مختلفاً.. الفرج: لم تحسم مشاركتي بعد

أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم يوم السبت، أن مباراة فريقه أمام نظيره البحريني تختلف تماما عن مباراة الدور الأول التي انتهت لصالح المنتخب السعودي 2 - صفر، وأن فريقه يحتاج لتركيز شديد لتحقيق الفوز.

ويلتقي المنتخب السعودي (الأخضر) نظيره البحريني يوم الأحد على ملعب استاد "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم السبت قبل المباراة: نحن سعداء للغاية بالتواجد في النهائي. أعتقد أننا نستحق هذا كما نأمل في تقديم مباراة قوية. هدفنا منذ البداية هو الفوز وليس المشاركة فقط ولهذا يتعين علينا التركيز بشكل جدي.

وأضاف رينار: قدمنا مباريات قوية أمام البحرين وعمان ولعبنا فيها بشكل هجومي. المباراة أمام قطر كانت مختلفة حيث لعبنا بدون سلمان الفرج وسالم الدوسري واعتمدنا على الدفاع بشكل أكبر وحققنا الفوز. وعندما تلعب في بطولة كبيرة يجب أن تكون لديك استراتيجية. لعبنا للأمة السعودية ولإسعاد الجماهير السعودية وحققنا هدفنا حتى الآن.

وعما إذا كان فوز الأخضر باللقب شيء معاكس للتوقعات، قال رينار: المنتخب السعودي قبل بداية البطولة كان المرشح الأقوى أيضا. لدينا فريق مميز وبعض اللاعبين فازوا للتو مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا. المنتخب السعودي خاض أكثر من مباراة نهائية سابقة. لا يهم أن تكون المرشح الأول، والمهم هو أن تلعب بتواضع وتجتهد لتحقيق الفوز.

وذكر: المباراة غدا ستكون مختلفة تماما عن مباراتنا في الدور الأول فهي مباراة نهائية وستكون في غاية القوة.

وعما إذا كان استبعاد الدوسري لأسباب فنية وليس للإصابة، قال رينار: نعمل بشكل جماعي وليس لدي مشكلة مع الفرج أو الدوسري أو أي لاعب آخر. وربما لم يفهم الدوسري لماذا تم استبداله في مباراة عمان. كنا مضطرين لاستبداله ولم تكن هناك أي مشكلة ولكن وسائل التواصل الاجتماعي تصنع شيئا كبيرا من لا شيء . الدوسري يرغب في خدمة منتخب بلاده ويلعب بحماس شديد.

واستطرد: جئنا للفوز بهذه البطولة. وبعد الخسارة في المباراة الأولى أمام الكويت ، قلت إننا في مجموعة قوية للغاية. البحرين استحق أيضا بلوغ المباراة النهائية لأنه فريق قوي رغم خسارته أمامنا في دور المجموعات.

وأضاف: يجب الالتزام بالتواضع دائما إذا كنت تسعى لتقديم أداء جيد وتحقيق الانتصارات. تخطط على استراتيجية واحدة قبل كل مباراة طبقا للمنافس وهناك صعوبات تواجهها أمام بعض الفرق مثلما كان الحال في مواجهة قطر أمام جماهير عريضة. الأهم أن تكون الفائز في النهائي. نريد أن نلعب مباريات هجومية ولكن أحيانا تضطر للعب بطرق أخرى.

وتابع: سنخوض المباراة أمام فريق متحفز للغاية وعلينا أن نلعب بتركيز شديد لأنها مباراة تختلف تماما عن مباراة الدور الأول.

ومن جانبه، أكد سلمان الفرج نجم المنتخب السعودي أن مشاركته في مباراة البحرين لم تحسم بشكل نهائي بعد الإصابة التي حرمته من المشاركة أمام العراق في المربع الذهبي للبطولة.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم السبت: أبارك للجماهير السعودية. وأبارك للمنتخب البحريني أيضا على التأهل. أداء المنتخب السعودي في تصاعد إيجابي ونحن جاهزون لمباراة الغد والكل بالفريق يركز ويهتم للغاية بالمباراة.

وعن مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة بعد الإصابة التي حرمته من مباراة قطر في المربع الذهبي بالبطولة ، قال الفرج إن موقفه من المشاركة لم يحسم بعد بشكل نهائي.

وعن قرارات الحكم الكويتي في مباراة الدور قبل النهائي، قال الفرج: ما من حكم يدير المباراة بدون أي أخطاء. هناك بعض الأخطاء لكنها كانت على الطرفين وكان الحكم مميزا بالفعل. وكانت هناك تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) أيضا.