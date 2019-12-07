فؤاد أنور: رينار صنع منتخبا قويا.. وأفخر بخليجي 12

كشف قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور عن سعادته الكبيرة كونه أحد اللاعبين الذي ساهموا بفاعلية في ترويض اللقب الخليجي، مشيراً إلى أنه يشعر بالفخر بهذا المنجز الكبير.

وقال بطل خليجي 12 لـ"العربية.نت" عشية لقاء المنتخب السعودي أمام منتخب البحرين في نهائي خليجي 24: " في كأس الخليج 12 في الإمارات حضرنا للبطولة بمزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وكانت البطولة أول ثمار الجيل الجديد الذي بدأ تكوينه عام 90 حيث شاركنا أولاً في خليجي 11 وبعدها شاركنا في نهائيات كأس آسيا 1992 التي أقيمت في اليابان وكنا وصيف البطل، وذهبنا لخليجي 12 ونجحنا بتحقيق أول لقب خليجي للمنتخب السعودي.

وامتدح أنور عمل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في خليجي 24، وقال: "رينارد نجح بتكوين منتخب مميز بالإمكانيات المتاحة خاصة أن لدينا استحقاقات مهمة والمدرب كان جريئاً وهو يعتمد على مجموعة من اللاعبين الشبان حيث نجح بتكوين توليفة مميزة".

وزاد: "الأخضر مر بظروف صعبة في البطولة، حيث إن مشاركته تقررت قبل بدايتها بـ 4 أيام تقريباً ولدينا 7 لاعبين التحقوا بالمعسكر في وقت متأخر وكانوا مرهقين من البطولة الآسيوية، وقد لا يكون الإرهاق جسدياً فقط ممكن نفسي وذهني ورغم هذا شارك باللاعبين الذين يثق بهم وخسرنا أمام الكويت وجميع المنتخبات خسرت في هذه البطولة، وبعدها انتصرنا في جميع المباريات ووصلنا إلى النهائي".

وأشار أنور إلى أن رينارد قد حل الكثير من المشاكل التي عانى منها الأخضر في السنوات الماضية، وقال: "رينارد صنع منتخب قوي في هذه البطولة وخاصة في مباراتنا أمام المنتخب القطري حيث إننا لعبنا أمام المستضيف والذي يدخل البطولة وهو متوهج بتحقيقه لقب آسيا ولكن رينارد لعب بتكتيك مميز بقوة بدنية والتزام لم نشاهده في الأخضر منذ سنوات وحافظنا على الهدف الذي سجلناه لأكثر من 60 دقيقة بغياب أهم لاعبين سلمان الفرج وسالم الدوسري".

وتابع: "اللاعبون كانوا مميزين في البطولة خاصة المدافعين محمد خبراني وحسان تمبكتي الذي لم يتجاوز 20 عاماً وكان مع منتخب الشباب في كأس آسيا ومونديال الشباب العام الماضي، بالإضافة إلى أن المدرب ساهم في تحسين مستوى المهاجمين فراس البريكان وعبدالله الحمدان حيث إنه حل مشكلة الهجوم التي عانى منها الأخضر في السنوات الثلاث الماضية".

وحول مباراة البحرين في النهائي قال: "الأخضر قدّم أداءً مميزاً في البطولة ويشكر اللاعبون والأجهزة الفنية عليه وحتى لو خسرنا يجب أن لا نغضب حيث إن الهدف الرئيسي صنع منتخب قوي قادر على المنافسة في البطولات الكبيرة خاصة التأهل للمونديال وكأس آسيا 2023".