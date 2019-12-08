إقامة مباريات ثمن نهائي كأس الملك بين 23 ديسمبر والرابع من يناير

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد إقامة مباريات ثمن نهائي كأس الملك والتي ستكون بين يومي 23 ديسمبر وحتى الرابع من يناير المقبل.

ويواصل التعاون مهمة الدفاع عن لقبه الذي حققه في مايو الماضي يوم 23 ديسمبر عندما يتوجه إلى مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية لملاقاة أبها، وبعد يوم وعلى ذات الملعب يستضيف ضمك نظيره النصر.

وفي الأول من يناير، يستقبل اتحاد جدة فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وفي الثاني منه يواجه الأهلي مضيفه الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي الثاني من يناير كذلك يستقبل الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع فريق الرائد، وتقام مباراتان في ثالث أيام شهر يناير، إذ يلعب أحد في ضيافة الاتفاق بالدمام، ويستقبل الفيصلي في المجمعة نادي الهلال، وفي الرابع من يناير يلعب العدالة مع ضيفه الشعلة.