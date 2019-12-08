دوليو الهلال ينضمون إلى الفريق يوم الأربعاء

أكد الهلال انضمام لاعبيه الدوليين المشاركين حالياً مع المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 24 يوم الأربعاء بعدما منحهم المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو راحة لمدة يومين عقب المباراة النهائية يوم الأحد أمام البحرين.

وتضم قائمة المنتخب السعودي 7 لاعبين من الهلال وهم ياسر الشهراني وعبدالله عطيف وسلمان الفرج ومحمد كنو وسالم الدوسري ونواف العابد وهتان باهبري.

وقال نادي الهلال عبر مركزه الإعلامي إن السباعي الدولي سيعودون إلى تدريبات الفريق يوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل.

وتأهل الهلال إلى البطولة عقب الفوز على أوروا ريد دايموندز الياباني نهاية الشهر الماضي 3-0 بمجموع المباراتين.