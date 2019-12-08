رينار: لم أشرك تمبكتي للإصابة.. وأهنئ المنتخب البحريني

اعترف الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في مباراته أمام البحرين اليوم بنهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 24) خاصة على مستوى الدفاع، ولكن الفريق قدم أيضا عرضا جيدا ولكنها كرة القدم حيث تكون الخسارة إحدى الخيارات في هذه اللعبة.

وتغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1 - صفر يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: أهنئ المنتخب البحريني على الفوز باللقب. توفرت لنا فرص عدة في الشوط الأول وأهدرنا ضربة جزاء وارتدت كرة من العارضة. الأداء الدفاعي لم يكن جيدا. حاولنا مواصلة اللعب للوصول إلى التعادل والوقت الإضافي. هذه هي كرة القدم . أود تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على هذا الأداء الرائع. قدمنا مباراة قوية. هدفنا هو التأهل لكأس العالم. واعترف رينار بأن المنتخب البحريني قدم أداء قويا في المباراة وكان شرسا وقاتل على كل كرة.

وعن عدم وجود ردة فعل جيدة بعد هدف المنتخب البحريني أكد: حاولنا بذل قصارى جهدنا. عندما يتوقف اللعب كل دقيقتين لا يكون الأمر سهلا.

وعن عدم الدفع باللاعب حسان تمبكتي، قال: حسان تمبكتي لم يستطع المشاركة في المباراة للإصابة في العضلة الضامة. وخبراني خرج في بداية الشوط الثاني لأنه عانى من بعض الألم ولم يستطع استكمال المباراة. اللاعبان من أفضل المدافعين في الفريق.