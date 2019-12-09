الثلاثاء.. سحب قرعة دوري أبطال آسيا

تسحب، يوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وكان نادي الهلال توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويشارك من السعودية أندية النصر والتعاون والهلال، على أن يلعب أهلي جدة الملحق.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزو ايفرغراند الصيني.

ويشار إلى أن الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة، سوف يحصل على مقعد في الدور التمهيدي من نسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.

ويشارك في سحب قرعة البطولة عدد من النجوم السابقين للعبة في قارة آسيا، وقد تأكد لغاية الآن منهم إبراهيم الغانم اللاعب السابق لمنتخب قطر ونادي الغرافة، وغاو لين اللاعب السابق في منتخب الصين وغوانغزهو ايفرغراند، وكيسوكي تسوبوي اللاعب السابق لمنتخب اليابان وأوراوا ريد دايموندز.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تواصل بطولة دوري أبطال آسيا تعزيز مكانتها كمنصة رائعة للاعبينا وفرقنا من أجل التألق، وقد زادت شعبية هذه البطولة عام 2019 مع ارتفاع أرقام المشاهدة التلفزيونية وتسجيل أرقام قياسية للمتابعة عبر جميع منصاتنا الرقمية.

وأضاف: قرار تمكين بطل دوري أبطال آسيا 2020 من المشاركة في الدفاع عن لقبه عام 2021، يعكس تطبيق الاتحاد الآسيوي لأفضل الممارسات في العالم، وهو يتوافق مع التزامنا بتطوير مسابقاتنا حسب إطار الرؤية والمهمة.

ويشارك في نسخة عام 2020 فريق تشيانغراي التايلاندي الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب الدوري التايلاندي، علماً بأن النادي فقد فرصة المشاركة في نسخة عام 2019 بعدما خسر بصعوبة أمام سانفريس هيروشيما الياباني في الدور التمهيدي.

كما تشهد البطولة مشاركة نادي الشارقة، بطل الدوري الإماراتي 2019، والذي توج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 25 عاماً.