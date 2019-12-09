عبدالعزيز الفيصل يستقبل بعثة المنتخب السعودي

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لدى وصولها إلى مطار الملك خالد بالرياض، يوم الاثنين.

وحصل الأخضر على المركز الثاني في بطولة كأس الخليج العربي "24"، عقب الخسارة بهدف دون مقابل أمام المنتخب البحريني، يوم الأحد، فيما فاز عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب، وحاز فواز القرني على جائزة أفضل حارس مرمى.

وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد فوزه في مباراتين بدور المجموعات على البحرين وعمان وخسر لقاء واحدا ضد الكويت، قبل أن يعبر المنتخب القطري مستضيف البطولة في نصف النهائي.