النصر: والدة حمدالله مريضة.. وعبدالرزاق ينفي الخبر

أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر يوم الاثنين أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غاب عن تدريبات النصر يوم الاثنين وذلك للاطمئنان على والدته التي تعاني من وعكة صحية، فيما رد اللاعب على ما نقله المركز الإعلامي لناديه قائلاً بأن ذلك "خبر مغلوط".

وبحسب خبر صادر من المركز الإعلامي في نادي النصر فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سمح لهداف الفريق المغربي بالغياب عن تدريبات الفريق، وذلك بسبب حالة والدته الصحية، لكن بعد دقائق من نشر ذلك الخبر المتعلق باستعدادات الفريق لمباراة التعاون، كتب حمدالله على حسابه الشخصي في "إنستغرام": غيابي عن التدريب اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يسرب لكم أخبار مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ويستعد النصر لمواجهة التعاون في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة، لكن حمدالله لن يستطيع المشاركة نظراً لحصوله على 3 بطاقات صفراء، آخرها في خسارة فريقه أمام الوحدة أواخر الشهر الماضي.



