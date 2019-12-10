اتحاد جدة يواجه أولمبيك آسفي منتصف يناير

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إذ سيواجه الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي أواخر الشهر الجاري، بينما سيلعب اتحاد جدة مع أولمبيك آسفي المغربي منتصف يناير المقبل.

وسيستضيف الشباب نظيره العراقي في الرياض يوم 23 ديسمبر في أولى مباريات دور ربع النهائي، بينما يغادر اتحاد جدة إلى المغرب في 15 يناير لملاقاة أولمبيك آسفي.

وتلعب مباراة الإياب بين الشباب والشرطة في 20 يناير المقبل، على أن يستضيف اتحاد جدة نظيره المغربي يوم 15 فبراير 2020.

وفي بقية المباريات، تقام مواجهة الاتحاد السكندري المصري ومواطنه الإسماعيلي في 28 ديسمبر الجاري، والإياب يوم 24 يناير 2020، أما لقاء الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي مع الرجاء البيضاوي المغربي فسيقام في الرابع من يناير، والإياب يوم 9 فبراير 2020.