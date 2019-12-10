النصر يصطدم بالسد.. والهلال يلاقي شباب الأهلي

وضعت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 الهلال السعودي في مجموعة واحدة مع شباب أهلي دبي الإماراتي، فيما سيعود غريمه النصر إلى ملاقاة السد القطري، وذلك في المجموعة الرابعة.

وسيكون باختاكور الأوزبكي إلى جانب الهلال وشباب أهلي دبي في المجموعة الثانية، بالإضافة إلى الفائز في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بين السيلية القطري والرفاع البحريني وخراسان الإيراني وتشيناي الهندي، فيما سيواجه النصر السعودي نظيره السد القطري الذي أقصاه من ربع نهائي النسخة الماضية، بالإضافة إلى سابهان الإيراني والمتأهل من الملحق والذي سيكون بين العين الإماراتي وبونيدكور الأوزبكي والزوراء العراقي.

ويشارك التعاون في المجموعة الثالثة، والتي تضم كلاً من الشارقة الإماراتي والدحيل القطري، بالإضافة إلى بيرسبوليس الإيراني، أما أهلي جدة فسيخوض مباراة الملحق أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي واستقلول الطاجيكي للوصول إلى المجموعة الأولى والتي تضم الشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والفائز في الملحق بين الكويت الكويتي والفيصلي الأردني واستقلال طهران الإيراني والريان القطري.