الهلال يستعيد غوميز والبريك.. والبعثة تغادر "الأربعاء" إلى الدوحة

دشن الهلال تحضيراته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وأجرى الفريق حصة تدريبية، يوم الثلاثاء، بعد أن تم منح اللاعبين راحة يوم الاثنين.

ويخوض الهلال أولى مواجهاته يوم السبت المقبل ضد الترجي التونسي، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى الدوحة القطرية يوم الأربعاء.

وركز الروماني رازفان لوتشيسكو في المران على الجوانب اللياقية والفنية، وشارك في التدريبات الجماعية كلا من الفرنسي بافيتيمبي غوميز ومحمد البريك، بعد فراغهما من البرنامج التأهيلي، فيما أدى الإيطالي جوفينكو مرانا بالجري حول الملعب، بجانب تدريبات بالكرة، وذكر النادي في حسابه عبر "تويتر" أن الفريق سيجري تدريبات مغلقاً يوم الأربعاء قبل المغادرة إلى الدوحة مساء.