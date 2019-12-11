أحمد موسى: الجماهير لا تتقبل الخسارة.. وعانيت من الحظ السيئ

نفى النيجيري أحمد موسى، جناح نادي النصر، خبر انتقاله إلى الدوري التركي، وشدد على أنه لم يتلق أي اتصال من قبل الأندية التركية، ولفت إلى أنه عانى من الإصابات مع فريقه، ووعد الجماهير بتقديم أفضل ما لديه والعودة إلى مستواه المعهود.

وقال موسى في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لا أعلم أي شيء بخصوص انتقالي إلى الدوري التركي، ولا يوجد أي اتصال، وسمعت هذا الحديث فقط في وسائل الإعلام، وعلى الأندية الراغبة الحديث مع النصر.

وأضاف: أشعر بالسعادة والراحة في السعودية، لكنني تعرضت لإصابة كبيرة أبعدتني لمدة شهرين وسأعمل على العودة إلى التسجيل، لكن الإصابات تؤثر على اللاعبين وأتمنى أن تكون آخر إصابة لي، وحالتي البدنية جيدة الآن وأنا جاهز للمشاركة مع الفريق.

وواصل: لا أعلم ما الذي سأقوله لجماهير النصر غير الراضية من مستواي، لأنني لم أجلب الإصابة إلى نفسي، الحظ صادف أنني تعرضت لإصابتين مع النصر، والإصابة تأتي في أي وقت وأنا لست أول لاعب يتعرض لذلك.

ووصف الدولي النيجيري الدوري السعودية بالمسابقة القوية، موضحا: اللاعب السعودي يتمتع بمستوى جيد، وأعتقد أن الدوري يعد من أقوى المسابقات، ويضم أجانب لديهم تاريخ وخبرة كبيرة، والمنافسة على الدوري ليست سهلة، ومن المبكر توقع الفوز بالدوري، والفريق جاهز بدنيا وفنيا من أجل المحافظة على لقبه، ومن الضروري الاستمرار في العمل.

وحول طموحاته مع النصر، ذكر: في كل دولة وضعت بصمة واضحة، وأريد أن أترك بصمة هنا، وسأعمل على تحقيق ذلك، وكانت لدي طموحات كبيرة عندما وصلت إلى السعودية، والجماهير لا تتقبل الخسارة ولاحظت هذا الأمر، ولكن في كرة القدم يمكن أن تلعب بجد وتخسر، وهي مسألة خسارة وفوز، ويجب أن يتم تغيير طريقة التفكير، لأنه لا يمكن لفريق أن يكسب جميع المباريات.