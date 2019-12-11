استبعاد الفرج من قائمة الهلال في المونديال.. وضم العابد

استبعد رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال لاعب الوسط سلمان الفرج من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية نهاية الأسبوع الجاري، وضم بدلاً منه نواف العابد.

وبحسب خبر صادر من المركز الإعلامي لنادي الهلال فإن الفرج (30 عاماً) تعرض إلى إصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس الخليج الأخيرة والتي حل فيها الأخضر وصيفاً.

وتأهل الهلال إلى بطولة أندية العالم بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 3-0 بمجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يلاقي الترجي التونسي بطل إفريقيا في مباراته الأولى بالبطولة.