أبها يواصل نتائجه الإيجابية بفوز صعب على الحزم

واصل أبها انطلاقته عقب فوزه الصعب أمام مضيفه الحزم، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم بالرس، في افتتاح المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة بعدما تقدّم الحزم بعد مرور 6 دقائق عن طريق مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المالي آرنست أسانتي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وانتظر أبها حتى الدقيقة 29 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل والذي تكفل به البرازيلي فاغنر أليماو مدافع الحزم الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه.

وواصل أبها هجومه وتمكن مهاجمه المدغشقري فانيفا اندرياتسيما من تسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لتسديدة زميله عمّار النجّار العائدة من الحارس الجزائري مليك عسلة ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني لم يتوقف هجوم أبها ونجح لاعبه التونسي كريم العواضي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعدما حول عرضية زميله عمّار النجّار برأسه استقرت في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وتحسن أداء الحزم وبدأ بحثه عن هدف تقليص الفارق وكاد مهاجمه ستراندبيرغ أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها.

وواصل الحزم هجومه وتمكن لاعبه المغربي إدريس فتوحي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وكثف الحزم هجومه وكاد لاعبه المغربي إدريس فتوحي أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.