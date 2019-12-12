الرائد يزيد أوجاع الشباب ويلحق به الخسارة الثالثة

عمّق الرائد جراح مضيفه الشباب بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي بفوزه عليه 4-3، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وواصل الشباب مسلسل الخسائر على الرغم من إقالة مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون عقب الخروج المفاجئ من كأس الملك بخسارته أمام الشعلة "درجة أولى" 2-1 الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة أفضلية للرائد الذي احتاج 23 دقيقة حتى تمكن مهاجمه رائد الغامدي من التسجيل بعدما حول عرضية زميله محمد الدوسري برأسه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وواصل الرائد هجومه وتمكن مدافعه محمد العمري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 33 بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الشباب.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن مدافع الشباب محمد سالم من تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما لعب كرة مقصية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد أفضليته ونجح مهاجمه رائد الغامدي بتسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وتحسن أداء الشباب الذي فرض سيطرته وواصل بحثه عن هدف تقليص الفارق وكان قريباً من ذلك حينما سدد مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 67 تمكن الأرجنتيني غوانكا مهاجم الشباب من تسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وعند الدقيقة 87 تمكن المغربي جلال داوودي لاعب الرائد من تسجيل الهدف الرابع، بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتستقر في شباك الشباب.

وعند الدقيقة 90+4 سجّل الكولومبي دانيلو أسبريلا الهدف الثالث للشباب لتنتهي المباراة بفوز الرائد 4-3.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع الى المركز التاسع مؤقتاً.