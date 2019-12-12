النصر يصطدم بالتعاون في قمة الصدارة

ستكون مهمة النصر صعبة للغاية حينما يستضيف نظيره التعاون على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث فريقا الاتفاق وضيفه الفتح عن استعادة توازنهما حينما يلتقيان، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض ستكون مهمة النصر صعبة للغاية إذا ما أراد استعادة توازنه واعتلاء الصدارة حينما يستضيف التعاون المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

وتوقفت انتصارات النصر في المرحلة السابقة عقب خسارته المفاجئة أمام مضيفه الوحدة 1-صفر في المرحلة السابقة، ليفشل في اعتلاء الصدارة.

وسيدخل النصر اللقاء بدون أبرز لاعبيه المهاجم المغربي. عبدالرزاق حمدالله الموقوف لتراكم البطاقات، حيث سيشارك مكانه المهاجم عبدالفتاح آدم والذي شارك لأول مرة مع فريقه الجديد في مباراة البكيرية في كأس الملك يوم الجمعة الماضي.

وتعول الجماهير النصراوية كثيراً على مهاجمها الجديد عبدالفتاح آدم والذي لم يشارك مع الفريق منذ انتقاله مطلع الموسم بسبب الإصابة، في حين سيكون أساسياً لأول مرة حينما يقود النصر أمام فريقه السابق التعاون.

ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر وأهلي جدة صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل لا يختلف طموح التعاون كثيراً عن النصر، حيث يبحث الفريق عن اعتلاء الصدارة لأول مرة هذا الموسم لاسيما أنه يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدرين.

وقدّم التعاون أداءً لافتاً في مبارياته الأربع الأخيرة والتي حقق فيها العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه الفيصلي 2-1 وضيفه الشباب 3-1 وجاره الرائد 3-صفر، ومضيفه ضمك 2-1.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث فريقا الاتفاق وضيفه الفتح عن تضميد جراحهما والعودة لسكة الانتصارات حينما يلقتيان في المرحلة 11 من المسابقة.

وعاد الاتفاق مجدداً لدوامة الخسائر التي غابت عنه في مرحلتين متتاليتين ليخسر أمام اتحاد جدة في المرحلة الماضي، ليتراجع إلى المركز 13 برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل عانى الفتح كثيراً من سوء النتائج هذا الموسم حيث يصارع الفريق على البقاء بعد تلقيه 7 خسائر مقابل فوز وحيد كان أمام العدالة وتعادلين أمام الهلال والرائد ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.