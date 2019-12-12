الوحدة يعبر العدالة ويرتقي إلى صدارة الدوري مؤقتاً

واصل الوحدة مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام ضيفه العدالة 2-صفر ليخطف الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ضمن المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الوحدة بتحقيق فوزه الثاني على التوالي عقب فوزه أمام النصر في المرحلة الماضية، في حين واصل العدالة تعثره عقب تلقيه الخسارة السادسة هذا الموسم.

وشهدت المباراة أفضلية للوحدة الذي انتظر حتى الدقيقة 43، حينما تمكن لاعبه البرازيلي أنسيلمو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الأسترالي كريغ غودوين ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة سيطرته وتمكن مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز من تسجيل الهدف الثاني، بعدما حول عرضية زميله الأسترالي غودوين برأسه في شباك الحارس التونسي أيمن المثلوثي.

وحاول العدالة العودة في الدقائق العشر الأخيرة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الجدعاني الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، في حين بقي العدالة على رصيده السابق 8 نقاط ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.