عامر شفيع ومسلم آل فريج يكشفان عن منافسهما المفضل

كشف حارسا الفيحاء الأردني عامر شفيع وزميله مسلم آل فريج عن بعض جوانبهما المتعلقة بكرة القدم وغيرها، إذ أكد الأول حبه لمواجهة الهلال فيما فضل الآخر اللعب أمام الأهلي.

وفي مقابلة مع "في المرمى" بين عامر شفيع أن أسطورته في مركز حراسة المرمى يعد حارس مرمى مانشستر سيتي ويونايتد السابق الدنماركي الشهير بيتر شمايكل فيما كان الهولندي فان در سار هو القدوة لآل فريج.

وفي حديثهما عن أصعب مهاجم واجههما، قال آل فريج أن ناصر الشمراني، المهاجم السابق للشبب والهلال والوحدة، كان الأصعب، فيما رد شفيع بأنه لم يواجه مهاجما أصعب من غيره.