مباريات النصر والتعاون.. المستضيف لا يخسر على أرضه

يخوض روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، مواجهة الجمعة، أمام التعاون، وهو في المركز الثالث بقائمة ترتيب المدربين البرتغاليين، بحسب " football world ranking ".

وسيقود فيتوريا دفة حامل لقب الدوري السعودي أمام باولو سيرجيو، مدرب التعاون، الذي يأتي في المركز الرابع والعشرين بين المدربين البرتغاليين، ولكنه في هذه المباراة يتأخر فريقه التعاون بنقطة واحدة فقط عن النصر.

واللقاء هو الحادي عشر بين الفريقين منذ الثلاثين من أكتوبر عام 2014، وفي عشر مواجهات بجميع المسابقات عجز الضيوف عن تحقيق الفوز في ميدان صاحب الضيافة، ست مباريات منها كانت الغلبة للأصفر وثلاث للتعاون وتعادل وحيد في مباراة الأهداف الستة التي جرت في 2005 بالدوري.

ويسعى النصر لتجاوز آثار خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة رغم غياب هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب تراكم البطاقات والحارس وليد عبد الله وعبدالرحمن العبيد وفهد الجميعة بداعي الإصابة، بالإضافة إلى خضوع ثنائي الوسط عبد الله الخيبري ومختار علي بسبب برنامج علاجي دون تأكيد جاهزيتهم للمشاركة.

فيما يتطلع باولو سيرجيو إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خاصة بعد عودة لاعبيه المصابين وتحقيقه لفوزه الخامس على التوالي في الدوري.