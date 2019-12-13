الهلال يبحث عن أهم انتصار على الأندية التونسية

يبحث الهلال السعودي عن الفوز حينما يصطدم بنظيره الترجي التونسي في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية، في المواجهة التي يحتضنها ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت.



وسبق للهلال أن واجه الأندية التونسية في مناسبات كثيرة من خلال البطولات العربية بواقع 14 مباراة, في حين أنه واجه الترجي في 4 مباريات منها. وتميل الكفة لصالح الأندية التونسية التي انتصرت في 7 مباريات مقابل 5 للهلال وتعادلا في مواجهتين, في حين أن نصيب الترجي انتصاران مقابل خسارة وتعادل وحيد.



وبدأت مواجهات الهلال أمام الأندية التونسية عام 86 حينما واجه الترجي في دوري أبطال العرب وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، وواجه النجم الساحلي في ثاني لقاءاته عام 89 في الدور نصف النهائي لذات المسابقة وينتصر بركلات الترجيح. وفي عام 92 واجه الهلال نظيره الإفريقي في نهائي الكأس الآفرو آسيوية وخسر ذهاباً بثنائية نظيفة, وتعادلا اياباً 2-2، وواجه البنزرتي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال العرب عام 94 وانتصر 4-1. وفي عام 95 التقى الهلال أمام الترجي في أشهر مواجهاته أمام الفرق التونسية بنهائي دوري أبطال العرب ونجح بالفوز بهدف نظيف سجله لاعبه المعتزل يوسف الثنيان.



وتجددت مواجهات الهلال أمام الترجي التونسي حينما تواجهها عام 96 بطولة النخبة العربية وانتصر الترجي بثنائية نظيفة، لتتوقف لقاءته أمام الأندية التونسية حتى عام 2001 حينما واجه الصفاقسي في كأس النخبة العربية وانتصر 4-1، والتقى الهلال في الموسم الذي يليه فريق الملعب في الدور نصف النهائي لكأس الكؤوس العربية وخسر 2-1.



وفي دورة الصداقة عام 2004 التقى الهلال أمام الصفاقسي وخسر بثنائية نظيفة، في حين أنه واجه الإفريقي التونسي عام 2005 في دوري أبطال العرب وفاز ذهابا 3-1 وخسر لقاء الإياب بهدف دون رد.



وتوقفت مواجهات الهلال أمام الأندية التونسية حتى عام 2017 حينما واجه الترجي في دوري أبطال العرب وخسر اللقاء 3-2، في حين كانت آخر مواجهات الهلال أمام الأندية التونسي في العام الماضي حينما واجه النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال العرب وخسر اللقاء بنتيجة 2-1.