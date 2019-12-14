"الأسد" غوميز.. رجل أهداف الهلال "الحاسمة"

عرف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز طريق الأهداف في أكثر من مناسبة احتاج فيها فريقه الهلال لتغيير النتيجة، كان آخرها هدف لاعب سوانزي وليون السابق في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل غوميز هدفا رائعا في مرمى الترجي التونسي بربع نهائي كأس العالم للأندية قاد به فريقه لملاقاة فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل والذي يقوده جورجي جيسوس، مدربه السابق في أزرق العاصمة.

وأشاد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بهدف اللاعب الملقب بـ"الأسد" وكتبر عبر "تويتر": 8 دقائق هو ما احتاجه الأسد لاقتناص فريسته، غوميز يبين للعالم لماذا اختير أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا".

ومنذ أن وقع الهلال مع غوميز، استطاع الأخير تسجيل الأهداف في أكثر من لحظة حاسمة، إذ سجل ثنائية في مرمى النصر، في ذهاب الموسم الماضي وكان "الديربي" الأول بالنسبة له، وحينها انتهى اللقاء بالتعادل.

وخلال مشوار الهلال المحلي في الموسم الماضي، واصل غوميز فرض نفسه ووضع بصمته في بقاء الفريق منافسا على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، فقد سجل هدف الهلال الوحيد في مرمى وهدف الفوز على الباطن بعد الدقيقة 90، كما سجل ثنائية في ثلاثية الهلال على الشباب في الجولة الأخيرة، والتي كادت تحسم اللقب لفريقه لولا فوز النصر على الباطن.

وقارياً، قاد غوميز الهلال إلى منصة التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، وكان سببا رئيسيا في تتويج الفريق، بتسجيله 11 هدفا في النسخة الماضية والفوز بجائزة أفضل لاعب فيها، بعدما أعلن التحدي ووضع البطولة نصب عينيه عندما أُعلن عن مجموعة الهلال ليكتب عبر حسابه في "تويتر" حينها: لنحضر الكأس معنا.

واستطاع غوميز حسم مواجهات الهلال في البطولة الأخيرة، إذ سجل 3 أهداف في مرمى الدحيل القطري بلقاءي الذهاب والإياب، قبل أن يحسم لقاء أهلي جدة في ذهاب ربع النهائي بإحرازه "هاتريك" في اللقاء الذي أقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعاد غوميز وسجل 3 أهداف في مرمى السد القطري بين الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من البطولة، ليحسم بعدها اللقب القاري الغائب عن الهلال بتسجيله ثاني أهداف فريقه في النهائي في مرمى أوراوا ريد دايموندز الياباني.