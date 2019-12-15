5 أعوام حولت الاتحاد من منافس على اللقب إلى "صراع البقاء"

عرف نادي الاتحاد هبوطاً ملحوظاً في ترتيب الفريق دورياً في الأعوام الأخيرة، كما شهد تغيير مدربيه وصل إلى 4 في موسم واحد بعد تدني النتائج.

ويعاني اتحاد جدة في الموسم الحالي بعدما تعرض يوم السبت لخسارته السابعة من 11 جولة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي جاءت أمام الفيصلي بهدفين لهدف. وهذه الخسارة جعلت الاتحاد ينزل إلى المركز الثالث عشر المؤدي للهبوط.

وتعود آخر بطولة دورية حققها الاتحاد إلى 2009، ومنذ ذلك الحين، لم يحقق الفريق الغربي سوى 4 ألقاب جاءت في بطولات كأس الملك،2010 و2013 و2018، ووصيفا في 2019، فيما حقق كأس ولي العهد في 2017 أمام النصر، وخسر نهائيين لكأس السوبر أمام الفتح والهلال في 2013 و2018.

وفي موسم 2015 – 2016، أنهى الاتحاد الترتيب العام في الدوري بالمركز الثالث بعد الأهلي والهلال، وحينها لم ينزل الفريق عن المركز الثالث بعد 11 جولة رغم تولي 3 مدربين الإشراف على الفريق وهم الروماني بيتوركا ومواطنه بولوني والمصري عادل عبدالرحمن.

وفي الموسم الذي تلاه، أنهى الاتحاد 11 جولة وهو في المركز الثالث قبل أن يكون رابعا في ترتيب الدوري العام بعد نهايته، وحينها قاد الفريق مدربان وهم بيتوركا وسييرا. وقبل موسمين، 2017 – 2018، أنهى الاتحاد الترتيب العام في المركز التاسع، فيما كان يحتل المركز الثامن بعد نهاية الجولة 11 من البطولة، تحت إشراف التشيلي سييرا.

ويعد الموسم الماضي 2018 – 2019، الأسوأ في تاريخ النادي، إذ أكمل 11 جولة وهو في المركز السادس عشر، كما أنهى الدور الأول كاملاً بثلاث نقاط، وحينها أشرف على الفريق 4 مدربين، بدءا من رامون دياز ليخلفه الوطني بندر باصريح ومن ثم الكوواتي بيليتش وصولا إلى سييرا، واستطاع الفريق الغربي البقاء في دروي المحترفين في الجولات الأخيرة لينهي البطولة في المركز العاشر، على الرغم من بقائه بين المركزين الخامس عشر والسادس عشر منذ الجولة الأولى حتى الحادية والعشرين.

ويعيش الاتحاد حاليا وضعا مشابها للموسم الماضي، خاصة بعد تغييره للمدرب سييرا واستبداله بالهولندي تين كات، وعلى الرغم من تحقيقه عدد نقاط أكبر إلا أنه تعرض لسبع خسائر جاءت أمام ضمك والهلال والحزم والوحدة وأبها والأهلي والفيصلي، كما ودع الفريق دوري أبطال آسيا في نسختها الماضية من الدور ربع النهائي أمام الهلال، وفشل في حجز مركز مؤهل للنسخة القادمة من البطولة، ويحتل المركز الثالث عشر في الترتيب العام للدوري بعد 11 جولة، بفارق 4 نقاط عن العدالة الرابع عشر و7 عن الفتح، صاحب المركز الأخير.