الإسباني غارسيا يصل الرياض لقيادة الشباب

وصل المدرب الإسباني لويس غارسيا إلى الرياض تمهيداً لقيادة الشباب الذي تعاقد معه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأقال الشباب مدربه الأرجنتيني سيرجيو ألميرون بعد الخسارة أمام الشعلة "درجة أولى" في دور 32 ببطولة كأس الملك 2-1.

ونشر حساب الشباب صور وصول المدرب الذي سبق له تدريب ليفانتي وإلتشي وفياريال في بلاده، لحظة وصوله إلى الرياض يوم الاثنين قبل أن يتولى تدريب الفريق استعداداً لملاقاة العدالة ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر الشباب مباراته الأخيرة في الدوري أمام الرائد 4-3 تحت قيادة المدرب المؤقت سلطان القنوي.