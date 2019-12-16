تجربتا الرجاء والعين تحفزان الهلال لتكرار الإنجاز

يأمل الهلال السعودي بأن يعيد تجارب الأندية العربية التي بلغت نهائي كأس العالم للأندية، إذ سبق لفريقين عربيين التواجد في المباراة النهائية خلال 15 نسخة مضت.

ويستعد الهلال الذي يشارك في البطولة بعد نيله لقب بطل دوري أبطال آسيا 2019 لمواجهة فلامنغو بطل كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء في نصف نهائي النسخة الحالية من مونديال الأندية.

وكان الرجاء البيضاوي المغربي أول فريق عربي يبلغ نهائي بطولة أندية العالم التي استضافتها المغرب عام 2013 ولاقى حينها بايرن ميونخ الألماني الذي كان يدربه الإسباني الشهير بيب غوارديولا في ستاد مراكش.

واحتاج بايرن إلى 22 دقيقة لحسم اللقاء بعدما سجل المدافع البرازيلي دانتي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، وأضاف الإسباني ثياغو ألكانتارا الهدف الثاني بعده بربع ساعة.



وفي النسخة الماضية بلغ العين الإماراتي النهائي أمام ريال مدريد الإسباني في مواجهة لعبت على ستاد مدينة زايد الرياضية، قبل أن يخسر أمام بطل أوروبا 4-1.

وسجل حينها الثلاثي لوكا مودريتش وماركوس يورينتي وسيرجيو راموس أهداف الريال وهدف سجله مدافع العين بالخطأ في مرمى فريقه، بينما سجل الياباني شيوتاني الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.



وأحرز الأهلي المصري المركز الثالث في نسخة 2006 التي أقيمت في اليابان بعد فوزه على أميركا المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد، وكذلك فعل السد القطري الذي تفوق على كاشيوا ريسول الياباني بركلات الترجيح في نسخة 2011.



وأحرز اتحاد جدة المركز الرابع في نسخة 2005 بعد خسارته أمام سابريسا الكوستاريكي، والأهلي المصري كذلك في نسخة 2012 عقب خسارته أمام مونتيري المكسيكي، وأخيراً الجزيرة الإماراتي الذي خسر بنسخة 2017 أمام باتشوكا المكسيكي 4-1.

