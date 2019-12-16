جيسوس: رازفان مميز.. وعلاقتي مع الهلال باتت من "الماضي"

أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنغو البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين أن الضغط الواقع على فريقه قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضغوط إيجابية، موضحا أنه يدرك قوة فريق الهلال تماما ولكن فريقه يمتلك من الخبرة ما يستطيع من خلاله تحقيق الفوز.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي لفريقه: أعرف فريق الهلال جيدا. ومن بين جميع لاعبيه هناك لاعب واحد فقط لم يسبق لي تدريبه. أعرف جيدا مدى قوة الهلال. شاهدنا مباراة الترجي والهلال. أعتقد أنها لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق.

وأشار: بطولة كأس العالم للأندية مهمة للغاية وصعبة جدا خاصة وأنه يشارك فيها أبطال القارات. وستكون أصعب عندما ترتفع المشاركة فيها إلى 24 فريقا بداية من 2021 . ندرك صعوبة البطولة جيدا ولكننا على أتم الاستعداد للتحدي.

وأضاف جيسوس: علاقتي بلاعبي الهلال هي علاقة سابقة. وأتشرف بالطبع بكل الوقت الذي قضيته مع فلامنغو وكذلك مع الهلال.



وقال جيسوس: الضغط الواقع علينا ضغط إيجابي. كان عاما حافلا بالضغوط ولكن لاعبينا يستطيعون تحمله ومنهم رافينيا الذي فاز باللقب من قبل. نسعى لتحويل هذا الضغط إلى طاقة إيجابية دائما لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق. نتطلع لتقديم مباراة قوية غدا وتحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية.



وأضاف: مونديال الأندية بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وستكون مهمة للجميع مع ارتفاع العدد إلى 24 فريقا. كأس ليبرتادوريس بالنسبة لأميركا الجنوبية أيضا بطولة مهمة مثلما هو الحال بالنسبة لدوري الأبطال في أوروبا. ولكن بمرور الوقت ، ستصبح كأس العالم للأندية بشكل الجديد مهمة للغاية بالنسبة لكل القارات في ظل إتاحة الفرصة لعدد كبير من الأندية للمنافسة على الوصول إليها.



وأوضح: الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال مدرب مميز وقام بعمل جيد مع الفريق مثلما كان في اليونان من قبل. الهلال أصاب في اختيار هذا المدرب.

وقال المدرب : غوميز لاعب مميز وأشعر بالسعادة لكل ما قام به. لم يتجه صوب لاعبي فلامنغو في المدرجات بعد تسجيل هدفه في الهلال وإنما حرص على توجيه رسالة لي بأنه سعيد بوجودي وبأننا سنلتقي.



وأضاف : ا نفكر في ليفربول الآن. أعرف أن العديد من لاعبي الهلال يتألقون في صفوف المنتخب السعودي. نحترم فريق الهلال ولكننا سنعمل للفوز عليه ، وستكون لنا استراتيجية خاصة في المباراة وكذلك الفريق المنافس. المباراة قوية وصعبة ولكن قوة فريقنا ستحسمه. سنكون في غاية التركيز على الفوز.