نجم فلامنغو.. أبعد الهلال من نهائي آسيا.. و"صفقة" لم تكتمل

يعود إيفرتون ريبيرو، نجم فلامنغو البرازيلي، لمواجهة الهلال مجددا، يوم الثلاثاء، عندما يلتقي الفريقان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويمتلك اللاعب الذي سبق ومثل المنتخب البرازيلي، ذكريات جيدة بالنسبة له أمام الهلال، إذ سبق وارتدى قميص شباب الأهلي دبي الإماراتي من 2015 إلى 2017، وحينها تمكن من ملاقاة الهلال في مباراتين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ولعب صاحب الـ "30 عاما" دورا هاما وساهم في إبعاد الهلال من نهائي دوري الأبطال 2015، عندما قاد فريقه شباب الأهلي لخوض أول نهائي قاري في تاريخيه، مستفيدا من تعادله بهدف لمثله في الرياض بمباراة الذهاب ضمن نصف النهائي في 29 سبتمبر 2015، وفاز شباب الأهلي في مباراة الإياب بدبي بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل ريبيرو هدف فريقه الثاني، في اللقاء الذي أقيم بتاريخ 20 أكتوبر من نفس العام.

وأكد ريبيرو أنه يعرف فريق الهلال جيدا، وقال في مقابلة مع صحيفة " diariopiaui" البرازيلية، يوم الخميس الماضي: لقد لعبت سابقا ضد الهلال، لديه في صفوفه لاعبون سعوديون مميزون جدا ومن الأسماء الكبيرة، بالإضافة إلى الأجانب أيضا، ودائما ما يتحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن الفريق، وإذ ما تأهل الهلال، فسنكون أمام مباراة رائعة.

وكان ريبيرو ضمن اللاعبين الذين يرغب الهلال في التعاقد معهم، وذلك حسب تقارير صحافية سعودية في نوفمبر 2018، والتي ذكرت أن نجم فلامنغو دخل دائرة اهتمام الهلال من أجل تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية حينها، لتعويض الإماراتي عمر عبدالرحمن.

وحصل إيفرتون ريبيرو لاعب الوسط على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي في رأي المشجعين، وذلك خلال حفل جوائز نهاية الموسم الكروي.