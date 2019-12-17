تحقيق هندي في مزاعم حول "عنصرية" الحكم السعودي الخضير

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه فتح تحقيقا في مزاعم عن تعليقات عنصرية من الحكم السعودي تركي الخضير بشأن الغابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي.

ووفقا لبيان الاتحاد الهندي زعم مومباي أن الحكم تركي الخضير أدلى بتعليقات عن كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع الغابون، خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنغالورو يوم الأحد.

وقال الاتحاد: لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة.



ويحتل مومباي المركز السادس في الدوري المكون من 10 فرق وسجل هدف الفوز 3-2 خارج أرضه في الوقت بدل الضائع يوم الأحد.

