غارسيا: سأعيد الشباب إلى مكانه الطبيعي

وعد الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب الجديد بإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء لتقديمه.

وتعاقدت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان مع المدرب الإسباني غارسيا لخلافة الأرجنتيني سيرجيو ألميرون بعد الخسارة أمام الشعلة "درجة أولى" في دور 32 لكأس الملك.

وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي: أملك خبرة تدريبية كبيرة اكتسبتها من تجاربي في إسبانيا والإمارات والصين، وعندما عدت إلى فريقي الصيني السابق كان بسبب طلب مالك النادي لإنقاذ الفريق لكن لم أجد الأدوات التي تساعدني على النجاح، لكني أنا في الشباب اليوم وسعيد بهذا.

وزاد: أعرف الكرة الخليجية جيداً بعدما سبق لي تدريب نادي بني ياس الإماراتي، وبعدما تركت الفريق تلقيت عدة عروض واخترت منها الشباب.

وحول المباراة المقبلة أمام أبها في الدوري، أجاب: أمامي 48 ساعة فقط لخوض مباراتي الأولى في الدوري السعودي، ولن تكون كافية لمعرفة كافة اللاعبين جيداً، لكني سأعمل على خلق أجواء العائلة الواحدة في الفريق وبيئة تنافسية وعقلية احترافية لديهم.