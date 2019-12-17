فلامنغو يهزم الهلال في شوط واحد ويبلغ نهائي المونديال

أوقف فلامنغو البرازيلي مسيرة الهلال السعودي في مونديال الأندية عقب فوزه عليه 3-1 ليحجز مقعده في نهائي البطولة، في الدور نصف النهائي للمسابقة، يوم الثلاثاء.

وقدّم الهلال أداءً مميزاً في الشوط الأول الذي فرض سيطرته مبكراً وكان قريباً من تسجيل أكثر من هدف، في حين وضح الارتباك على مدافعي فلامنغو وظهر ذلك من خلال كثرة التمريرات الخاطئة.

وسنحت أولى الفرص الهلال للاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو الذي تلقى تمريرة من زميله البيروفي آندري كاريليو ليدخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت المدافع البرازيلي رودريغو كايو الذي اعترض طريقها وأبعدها.

ورد فلامنغو على هجوم الهلال وكاد لاعبه جيرسون سانتوس أن يسجل هدف بعدما استغل خروج حارس الهلال عبدالله المعيوف الخاطئ وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الهلال هجومه وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى لاعبه سالم الدوسري أن يسجل الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المدافع علي البليهي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس دييغو ألفيس الذي تصدى لها لتعود للمهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي فشل في تحويلها للشباك الخالية.

وعند الدقيقة 18 تمكن لاعب الهلال سالم الدوسري من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله محمد البريك بقدمه في شباك الحارس دييغو ألفيس.

وفرض الهلال سيطرته وحاول كثيراً الوصول لمرمى فلامنغو في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء فلامينعو الذي فرض سيطرته على المباراة وتمكن لاعبه الأوروغوياني دي أراسكايتا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 بعدما أكمل تمريرة زميله برونو هنريكي بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال إخماد فورة فلامنغو بتسجيل الهدف الثاني حينما تصدى لاعبه الإيطالي جوفينكو لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل فلامنغو هجومه ونجح مهاجمه برونو هنريكي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 78 بعدما حول عرضية زميله رافينيا برأسه لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وكثّف فلامنغو هجومه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 82 والذي تكفل به مدافع الهلال علي البليهي الذي حول عرضية هنريكي بالخطأ في شباك فريقه.

وازدادت صعوبة المباراة على الهلال بعد طرد لاعبه البيروفي كاريو لدخوله العنيف على لاعب فلامنغو هنريكي.

وعلى الرغم من الطرد فقد فرض الهلال سيطرته في الدقائق الخمس الأخيرة وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي إداوردو الذي تلقى تمريرة من زميله نواف العابد، ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وسيلعب فلامنغو يوم السبت المقبل في النهائي، أمام الفائز من مواجهة ليفربول الإنجليزي ونظيره مونتيري المكسيكي التي ستقام الأربعاء.