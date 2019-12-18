النصر يبحث عن تأمين صدارته أمام العدالة

يسعى النصر للمحافظة على صدارته حينما يستضيف العدالة الجريح، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع أهلي جدة لمواصلة انتصاراته حينما يواجه ضيفه ضمك، ويبحث اتحاد جدة عن تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، ويلتقي التعاون أمام ضيفه الوحدة، والشباب أمام مضيفه أبها في افتتاح المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى النصر لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف العدالة الجريح.

ونجح النصر في اعتلاء الصدارة مؤقتاً عقب فوزه الصعب أمام ضيفه التعاون 2-1، في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة. وستشهد المواجهة عودة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب غيابه عن لقاء التعاون الماضي بسبب الإيقاف في حين لم تتأكد مشاركة مواطنه نور الدين مرابط في اللقاء بسبب إصابة في العضلة الخلفية. وفي المقابل يأمل العدالة في إيقاف نتائجه السلبية في المراحل الأخيرة والتي وضعته بدائرة الخطر حيث يبتعد عن الفتح متذيل الترتيب بفارق 5 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يتطلع أهلي جدة إلى مواصلة الانتصارات وتضييق الخناق على المتصدر النصر حينما يستضيف ضمك.

ونجح الأهلي باستعادة توازنه عقب فوزه في المرحلتين الأخيرتين أمام غريمه التقليدي اتحاد جدة والفيصلي ليرفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر وتبقت له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الهلال. وفي المقابل يدخل ضمك المباراة وهو يبحث عن مواصلة صحوته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر التي تحاصره منذ بداية الدوري. ونجح ضمك في إيقاف مسلسل الخسائر عقب فوزه على الفيحاء 2-1 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث اتحاد جدة عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء.

وعاد الاتحاد مجدداً إلى دوامة الخسائر عقب هزيمته في المرحلة الماضية أمام ضيفه الفيصلي 2-1 ليبقى في المركز 13 برصيد 12 نقطة. وفي المقابل يدخل الفيحاء المباراة بنفس هدف ضيفه عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام ضمك 2-1 ليبقى في المركز 12 برصيد 13 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله يأمل الوحدة في مواصلة مستواه المميز والمنافسة على الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون المتعثر. وواصل الوحدة أداءه المميز عقب فوزه في المرحلة الماضية أمام ضيفه العدالة 2-1، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر المتصدر. وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على الصدارة عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام النصر 2-1، ليبقى في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يسعى الشباب إلى تضميد جراحه والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها. وعانى الشباب كثيراً من سوء النتائج حيث خسر في آخر ثلاث مباريات بالدوري بالإضافة إلى أنه خرج من كأس الملك بخسارته أمام الشعلة "درجة أولى". وسيبدأ الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب الجديد مشواره حيث يطمح إلى تحسين ترتيب فريقه الذي يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة. وفي المقابل يطمح أبها إلى مواصلة أداءه المميز والابتعاد عن دائرة الخطر، عقب تحقيقه فوزين متتاليين في المرحلتين السابقة أمام الفتح والحزم ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة.