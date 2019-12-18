"توتو ميركاتو": سالم الأفضل.. والإرهاق أثر على كويار

أشادت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية بالمستوى الذي قدمه سالم الدوسري، لاعب الهلال، في مباراة فريقه أمام فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وتأهل فلامنغو إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الثلاثاء.

ورصدت الصحيفة الإيطالية مستوى لاعبي الهلال خلال اللقاء، وأجرت تقييما في تقرير نشرته عبر الموقع الإلكتروني، يوم الأربعاء، ذكرت فيه: قدم الحارس عبدالله المعيوف مباراة مثالية حتى الدقيقة 75، ولا يتحمل الأهداف الثلاثة التي سجلت في مرماه، فيما قدم محمد البريك مباراة جيدة قبل أن ينهار بدنيا في الشوط الثاني.

وأضافت: وأدى الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بشكل جيدة لمدة 75 دقيقة، لكنه وقع في خطأ فادح بعد ذلك، ويتحمل مسؤولية الهدف الثاني.

ووصفت "توتو ميركاتو" أخطاء المدافع علي البليهي بـ "الفادحة"، وقالت: تسبب في أخطاء فادحة، بداية من هدف التعادل الذي سجل في مرمى الهلال، إضافة إلى الهدف الثالث الذي سجله بالخطأ في مرماه بطريقة "فادحة" أنهى على إثرها آمال الهلال في العودة، فيما لم يتمكن ياسر الشهراني من الدفاع بالصورة المطلوبة.

وأضاف التقرير: إدواردو قدم مستوى جيدا في الشوط الأول وأداء إيجابيا، فيما كان الكولومبي كويار حيويا وظهر بشكل ممتاز قبل أن يصاب بالإرهاق، لكن البيروفي كاريو ظهر بأخطاء كثيرة ولم يكن ملتزما داخل الملعب وساهم في تدمير مستواه قبل أن ينال بطاقة حمراء، فيما ظهر جوفينكو بشكل إيجابي وقاد هجوم الهلال في اللقاء قبل أن يتم استبداله بعمر خربين الذين لم يفعل شيئا مؤثرا.

وأشادت الصحيفة الإيطالية بالمستوى الذي قدمه سالم الدوسري ووصفت الهدف الذي سجله بـ "الجميل"، ورأت أن المهاجم غوميز كان جيدا في اللقاء.

وبحسب الصحيفة حصل كل من المعيوف والبريك وجانغ وإدواردو وكويار وجوفينكو والدوسري وغوميز على تقييم 6 من 10، مقابل 4.5 للبليهي و5 للشهراني و4 لكاريو.