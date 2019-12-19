أبها يعمّق جراح الشباب ويلحق به الخسارة الرابعة على التوالي

واصل الشباب مسلسل الخسائر عقب تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي أمام مضيفه أبها 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وبدأ الشباب المباراة بشكل جيّد بعدما فرض سيطرته وسنحت له فرصة تسجيل هدف السبق، حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 16، إلا أن مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا أهدرها.

وواصل أبها اعتماده على الهجمات المرتدة والتي نجح من إحداها بخطف هدف السبق عند الدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه التونسي سعد بقير الذي أكمل تمريرة زميله عمّار النجار بقدمه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وفي الشوط الثاني واصل أبها هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عمّار النجار الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وعند الدقيقة 57 ازدادت صعوبة المباراة على الشباب بعد طرد لاعبه عبدالملك الخيبري بعدما ضرب المغربي أمين عطوشي بدون كرة.

وواصل الشباب محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الكولومبي آسبريلا الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي، عبدالعالي المحمدي، الذي تصدى لها، وعند الدقيقة 69 وقع الشباب في موقفٍ صعب للغاية بعد طرد لاعبه البرازيلي سيبا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل المباراة بتسعة لاعبين.

وكثف الشباب محاولاته رغم النقص وأهدر مدافعه عمران إلياس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله الكولومبي اسبريلا إلا أنه فشل في ترويض الكرة لتصل سهلة للحارس عبدالعالي المحمدي.

وواصل الشباب هجومه وسنحت لمهاجمه الأرجنتيني غوانكا الذي تلقى عرضية مميزة من زميله عمران إلياس ليسدد الكرة بعيداً عن الخشبات الثلاث، وعند الدقيقة 90+4 تمكن المدغشقري فانيفا اندرياتسيما مهاجم أبها من تسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله التونسي كريم العواضي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 15 نقطة ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.