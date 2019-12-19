أهلي جدة يصعد للمركز الثاني بخماسية ضمك.. ومعتز يعود

واصل أهلي جدة نتائجه الإيجابية بعدما فاز على ضيفه ضمك، 5 – 1، في الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الانتصار، قفز الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر النصر، ومباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما استقر ضمك في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بسبع نقاط.

وبدأ أهلي جدة اللقاء بقوة، بعدما جاء هدف مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس عند الدقيقة التاسعة واضعا الكرة في الزاوية البعيدة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسجل حسين المقهوي الثاني مستغلا تمريرة زميله سلمان المؤشر.

وحاول ضمك العودة للقاء عندما أحرز المغربي زكريا حدراف هدفا عند الدقيقة 35 بعدما قطع زميله عبدالوهاب جعفر الكرة من البرازيلي ليما ليمررها له، إلا أن الأخير صحح خطأه بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الجزائري رحماني شمس الدين، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، هاجم الأهلي بقوة وسط دفاع من ضمك لينجح في الدقيقة 56 بتسجيل الهدف الرابع عن طريق دجانيني، قبل أن يضيف البديل علي الأسمري الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 90+4 ، ويعلن الحكم تركي الخضير نهاية اللقاء.

وشهد اللقاء عودة معتز هوساوي إلى اللعب مجددا بعدما غاب عن فريقه منذ بداية العام الجاري، إذ عانى من ضيق متكرر بالتنفس الموسم الماضي، قبل أن يعلن ناديه مطلع 2019 أنه يحتاج إلى العلاج وغيابه لمدة 3 أشهر ونصف قبل أن يتم علاجه في يوليو الماضي في فرنسا. وتعود آخر مشاركة لهوساوي مع فريقه إلى أول جولة من الموسم الماضي عندما لعب أمام التعاون لـ62 دقيقة قبل أن يتم تغييره.