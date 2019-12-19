الفيحاء يكتسح اتحاد جدة برباعية ويزيد معاناته

عمّق الفيحاء جراح ضيفه اتحاد جدة بعدما ألحق به الخسارة الثامنة هذا الموسم بفوزه عليه 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في افتتاح المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويدين الفيحاء بهذا الفوز لمهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجّل 3 أهداف "هاتريك" ليبعد فريقه قليلاً عن مناطق الخطر، وشهد اللقاء أفضلية مطلقة للفيحاء الذي احتاج 3 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 24 بعدما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينهو من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء هجومه ونجح لاعبه الغاني صامويل أوسو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بذكاء لتستقر في شباك الحارس فواز القرني.

واستمرت أفضلية الفيحاء الذي واصل هجومه ونجح مهاجمه روني فيرنانديز بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء، ورد الاتحاد وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني، بعدما تلقى مهاجمه رومارينهو تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله طارق عبدالله ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 90+1 اختتم التشيلي روني فيرنانديز أهداف الفيحاء بتسجيل الهدف الرابع عقب تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله المدافع سامي الخيبري ليحول الكرة برأسه من فوق الحارس فواز القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، في حين بقي الاتحاد على رصيده السابق 12 نقطة ليبقى في المركز 13.