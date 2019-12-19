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روبيالس: سعداء باستضافة السعودية للسوبر الإسباني

المصدر: جدة - محمد دماس
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أكد لويس روبيالس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني يخدم الرياضة بشكل عام، وأثنى على النظام الجديد للبطولة الذي يشهد مشاركة أربعة أندية.

ويقام السوبر الإسباني في جدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد فريق فالنسيا، على أن يواجه برشلونة خصمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

وقال روبيالس في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: اعتمدنا استراتيجية جديدة لتبدأ البطولة من نصف النهائي، ونشعر بالراحة للعب في السعودية ونحن سعداء، والحقيقة أن أفضل 4 أندية سيلعبون في السعودية، علما أن عدد أندية القمة في العالم يتراوح بين 10 إلى 20، وأن تحصل على أربعة منهم يتنافسون على بطولة رسمية هو أمر رائع.

وأضاف: الجماهير السعودية هي ما تهمنا، إقامة السوبر الإسباني هنا يخدم الرياضة بشكل عام.

كلمات دالّة

#الإسباني, #ريال مدريد, #برشلونة, #السوبر, #فالنسيا, #أتلتيكو

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