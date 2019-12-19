فيتوريا ينهي 2019 في المركز 23 عالمياً

احتل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، المركز الـ 23 عالميا مع نهاية موسم 2019، وذلك بحسب موقع "clubworldranking.com" المختص بتصنيف المدربين والصادر في 16 ديسمبر 2019.

وشهد عام 2019 تقدم صاحب الـ "49 عاما" من المركز الـ 48 في 2018 إلى 23، علما بأنه تواجد في الأشهر القليلة الماضية في المرتبة 22 عالميا.

وتعاقد النصر مع روي فيتوريا في يناير الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي، وتمكن من قيادة الفريق إلى تحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما ضمت قائمة أفضل 100 مدير فني في العالم، مدربين من الدوري السعودي إلى جانب فيتوريا، إذ احتل الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، المركز الـ 49 عالميا، وتمكن من التقدم 10 مراكز بعد قيادة الهلال إلى التتويج بدوري أبطال آسيا، ويعد أفضل تصنيف لرازفان خلال مسيرته التدريبية.

وجاء البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، في المرتبة 88 عالميا، علما بأنه تراجع من المركز الـ 75 عالميا الذي تواجد به في 21 أكتوبر الماضي، إلى الـ 88 عالميا.