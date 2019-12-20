الفتح يقلب تأخره أمام الحزم إلى فوز

قلب فريق الفتح تأخره بهدف أمام ضيفه الحزم إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الثانية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الحزم بهدف سجله كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة الثانية، وتعادل الفتح بهدف سجله مروان سعدان في الدقيقة 11 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ميتشيل تي فريدي هدف الفوز للفتح في الدقيقة 86.

ورفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول للفتح في آخر أربع مباريات، وهو الفوز الثاني للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في مباراتين.

فيما تعد هذه الهزيمة هي الثالثة على التوالي للحزم، والسادسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.