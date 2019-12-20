الهلال يصارع مونتيري المكسيكي على "برونزية" مونديال الأندية

يتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني، حينما يواجه نظيره مونتيري المكسيكي في المواجهة التي يحتضنها ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية، يوم السبت.

ويسعى الهلال لتحقيق إنجاز تاريخي كونه سيصبح النادي السعودي الوحيد الذي يحقق المركز الثالث ويحقق فوزين في مونديال الأندية، حيث كانت مشاركة اتحاد جدة الأفضل بعد أن حقق المركز الرابع في مونديال 2005، في حين أن النصر حقق المركز السادس في البطولة الأولى عام 2000 والتي شاركت بها 8 فرق.

ويأمل الهلال في أن يختتم مشاركته بتحقيق فوزه الثاني في المونديال لينفرد بالمركز الثالث. وقدّم الهلال أداءً جيداً في مشاركته المونديالية الأولى حيث حقق فوزاً صعباً على الترجي التونسي في افتتاح مشاركاته، وخسر مواجهة النصف نهائي أمام فلامنيغو البرازيلي بعد أن كان قريباً من حسم اللقاء من شوط المباراة الأول إلا أن خبرة البرازيليين قلبت الطاولة في الشوط الثاني.

وسيعيد الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال اللاعب محمد كنو والذي غاب عن لقاء فلامينغو بسبب الإيقاف عقب طرده في مواجهة الترجي التونسي، في حين لن يشارك البيروفي آندري كاريليو بسبب الإيقاف عقب طرده في مواجهة فلامينعو الماضية.

وفي المقابل يطمح مونتيري المكسيكي إلى تكرار إنجازه في مونديال 2012 حينما حقق المركز الثالث عقب فوزه على الأهلي المصري بثنائية نظيفة، في مشاركته المونديالية الرابعة.

ولم ينجح مونتيري في تخطي الدور نصف النهائي في مشاركاته الثلاث الماضية حيث حقق المركز الخامس في نسختي 2011 و2013 وحقق المركز الثالث في مونديال 2012.

وقدّم مونتيري أداءً مميزاً في المونديال حيث افتتح مشواره بالبطولة بفوزه على المضيف السد القطري 3-2، وواجه ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي وخسر بصعوبة بنتيجة 2-1.