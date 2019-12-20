لوتشيسكو: علينا تجنب الهفوات أمام مونتيري المكسيكي

حذر الروماني رازفان لوتشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، من أي هفوات أو أخطاء في مواجهة مونتيري المكسيكي، مشيراً إلى أن فريقه يحتاج للتركيز التام والتمرير المتقن وعدم ارتكاب أي خطأ لأن مونتيري يجيد استغلال مثل هذه الأخطاء.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي لفريقه: ننهي هذه البطولة برؤوس مرفوعة، بعدما قدمنا أداء جيداً في المباراتين الماضيتين ونسعى لمواصلة الأداء القوي في المباراة.

ورفض لوتشيسكو الحديث عن فريق مونتيري، مشيراً إلى أن هذا ليس مهمته فهو يركز دائما على فريقه فقط.

وأوضح لوتشيسكو: نتمنى تقديم مباراة جيدة تتماشى مع المباراتين السابقتين. والأكثر أهمية هو الرغبة في تحقيق الفوز. نعلم أن مونتيري فريق قوي ومنظم ويفضل التركيز على الدفاع ويستطيع الهجوم بشكل سريع. هو من الفرق التي تحتاج أمامها إلى التركيز دائما، لأن أي هفوة ستفيده كثيرا.

وعما يقلق الهلال من الفريق المكسيكي والنقاط الإيجابية التي سيعتمد عليها الهلال، قال لوتشيسكو: لا أستطيع أن أقول إنني قلق من أي شيء. أركز على عمل فريقي وتحليل طريقة لعب المنافس وأسلوب لاعبيه ولكننا نركز على أنفسنا أولا لأننا نريد السيطرة على المباراة.

وأضاف: قد يكون الوضع صعبا أمامنا لأن فقد السيطرة على مجريات اللعب سيكون فرصة جيدة لمونتيري السريع من أجل استغلالها. علينا التحلي بالصبر وإتقان التدريب والبحث عن مساحات خالية. نلعب بطريقة هجومية ومن الممكن لمونتيري استغلال الفرص في لحظات معينة.

وأشار لوتشيسكو: علينا أن نتجاوز فجوة كبيرة تاريخية. أظهرنا قوة فريقنا وحققنا نتائج جيدة وواجهنا فلامنغو أحد أهم فرق أميركا الجنوبية وينتمي لبلد ينتج أعداد كبيرة من اللاعبين الموهوبين. هناك أمور تعتمد على الخبرة وقوة الدوري المحلي لكننا خرجنا من مباراة فلامنغو مرفوعي الرؤوس.

وأشار: خضنا مباراة فلامنغو ونحن نعاني من بعض مشاكل بدنية، حيث كنا نحتاج لوقت أطول من أجل التعافي بعد مباراة الترجي وكان لدينا إصابات. وفي مواجهة فريق بكل هذه المواهب، كان يجب الحفاظ على تركيزنا بشكل تام. نستمد ثقة كبيرة من مشاركتنا بالبطولة الحالية ونتطلع للأمام والمشاركة فيها مجددا في الموسم المقبل. بطولة دوري أبطال آسيا منحتنا أيضا كثيرا من الثقة.

واعترف لوتشيسكو أن فريقه قد يكون أفضل بدنيا من مونتيري بعد المباراة الصعبة التي خاضها مونتيري أمام ليفربول. وقال: لكنني أعلم أن بعض لاعبي مونتيري لم يشاركوا بعد. وعلى فريقي أن يركز في المباراة ويبذل قصارى جهده.